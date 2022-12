ERAA uus president: assotsiatsioonis on saabunud põlvkondade vahetus

ERAA president Tiit Parik. Foto: Tõnu Tramm

„Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonis on toimumas põlvkondade vahetus, meil mitu uut nõukogu liiget, kellest üks on tuntud rohkem veokijuhtide koolitaja kui autovedajana. See annab meile hea sünergia, et autovedajate katusorganisatsiooni edasi arendada,“ tunnistas ERAA värske president Tiit Parik.

Tiit Parik, keda transpordisektor teab kui pikaajalist Haanpaa OÜ tegevjuhti, tunnistab, et pärast Euroopa Liiduga liitumist ja TIR-reeglite muutumist tekkis ERAA-l mõningane identiteedikriis, kuid teemasid, millega assotsiatsioon peaks tegelema, on palju. Peamisena mõistagi autojuhtide puudus, mistõttu on tal eriti hea meel, et ERAA uude nõukogusse kuulub nüüd ka tuntud veokijuhtide koolitaja Lenno Põder Autosertist.

Aasta viimases saates „Ärikliendid roolis“ võeti kokku lõppev aasta ning vaadati otsa sellele, mida võib transpordisektorile kaasa tuua ees ootav 2023. aasta. Saatejuht on Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm. Saadet „Ärikliendid roolis“ toetab Neste Eesti.