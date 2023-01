Hansabussi juht bussinduse olukorrast: kas lõputu õudus või õudne lõpp

Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste. Foto: Andras Kralla

Sõitjateveo sektoris on vedajad jõudnud valiku ette, kas lõputu õudus või õudne lõpp, rääkis Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste.

“Meie aastat kirjeldab polaartalv. Kogu aeg sajab lund, vahel natukene tuleb sula, aga põhiline on see, et jalad on kogu aeg märjad ja külm on ka varvastel,” kirjeldas Halliste bussinduse olukorda.

