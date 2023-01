Hitachi Energy: klassiruumi koolitustest liigume kogemuste jagamisele

Hitachi Energy Estonia personalijuht Baltikumis Kadri Halling räägib Äripäeva raadio saates töötajate heaolu suurendamisest. Foto: Äripäev

Kuidas parandada töötajate heaolu ja toetada nende vaimset ja füüsilist tervist, räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates Hitachi Energy Estonia personalijuht Baltikumis Kadri Halling.

Inimeste koolitamine on üks viis, kuidas avardada silmaringi, tõsta eneseteadlikkust ja suurendada heaolu. Hitachi Energys asutakse standardkoolituste asemel kovisiooni katsetama. "Meie enda juhid on ise öelnud, et see on midagi, mida nad tahavad. Et nii äge on üksteisega kogemusi jagada, sest probleemid on tegelikult sarnased, kuid nende kohta lihtsalt ei tea," selgitas Halling meetodi kasutegureid.

Halling toob saates näiteid lahendustest, mis neil väga hästi töötavad, aga ka neist, mille mõju on Hitachi Energy kogemuse põhjal jäänud tagasihoidlikuks. Juttu tuleb ka hüvedest, kaugtöö ajal inimeste kontorisse meelitamisest ja sidususe tekitamisest, aga ka ettevõtte mitmekesisuse strateegiast, kus keskendutakse tugevalt soovõrdõiguslikkusele.

Rahvusvahelise kontserni Hitachi Energy eesmärk on tagada ligipääs taastuvenergiale, selleks luuakse kõrgtehnoloogilisi lahendusi ja tooteid. Näiteks lõppes eelmisel aastal Norra ja Suurbritannia elektrivõrkude ühendamise projekt. Lisaks esindusüksustele asub Baltikumis äriteenuste keskus. Kokku töötab Eestis, Lätis ja Leedus veidi vähem kui paarsada töötajat.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.