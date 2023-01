EVEA: rohepööret kiirendaks igaühele antav roheosak

Oleg Gross on Ukraina ja põgenike heaks kulutanud üüratu summa

Ettevõtja Oleg Gross on Ukrainale annetanud ja ukrainlasi toetanud ca poole miljoni euro eest. "See on väga suur tragöödia ja seetõttu hakkasin ka kohe tegutsema, et ukrainlasi aidata,“ Gross Lääne-Virumaa Uudistele.

Ettevõtja Oleg Gross on Ukrainale annetanud ja ukrainlasi toetanud ca poole miljoni euro eest. "See on väga suur tragöödia ja seetõttu hakkasin ka kohe tegutsema, et ukrainlasi aidata,“ Gross Lääne-Virumaa Uudistele.