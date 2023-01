Puitmajatootjaid aitab paremale järjele kodumaine turg

Andrus Prangli ja Martin Talts (paremal). Foto: Toomas Kelt

Majaelementide tootja KMT Prefab tegevjuht Martin Talts ütles saates "Mets ja majandus", et alanud aastal saab Eesti turu osakaal olema ettevõtte 20aastase ajaloo jooksul ilmselt suurim.

Selle üks põhjus on Eestis käima läinud kortermajade tehaseline renoveerimine, mis toob puitmaja-elementide tootjatele uusi tellimusi juurde. Samas on Põhjamaade, eriti Rootsi, turg jahtumas.

"Oleme ka Rootsi turul kuigipalju uurinud, kuidas võiks seal majade tehaseline renoveerimine käima minna. Seni pole seda juhtunud, aga loodame, et ka sealt hakkab tulevikus tellimusi tulema," sõnas ta.

Talts loodab, et kogu kortermajade renoveerimisprogramm aitab puitmajatootjatel raskeid aegu üle elada.

Saate teise küalise, käsitööpalkmaju tootva ettevõtte Hobbiton tegevjuht Andrus Prangli rääkis, et praegu on turul seisak – päringuid on palju, potentsiaalseid ostusoove samuti, kuid lepingute allkirjastamiseni ei jõuta.

„Ilmselt ootab Norra klient hindade alanemist või on tal ebakindlus tulevaste energiahindade ees,“ rääkis Prangli.

Paradoksaalselt on aga palju paremas olukorras Eesti turg, kus Hobbiton müüb elumaju. „Ostjaid on, neil on ka raha ja nad saavad pangast laenu,“ ütles ta.

Mida arvavad aga palkmajaehitajad ees ootavast, milliseks ennustavad nad puitehituse tulevikku ja mida ootavad uuelt valitsuselt, kuuleb saatest.