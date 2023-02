Oskuste register – kuidas rakendada seda ettevõtluses ja täiskasvanukoolituses?

Värskes „Õppetunni“ saates on külas Ave Ungro ja Helin Kask Kutsekoja oskuste tiimist ja vaatluse all on uus oskuste register. Mida see endast täpselt kujutab, miks selline register loodi ja kellele see vajalikuks võib osutuda? Räägime ka väljakutsetest, millega oskuste tiim on registrit luues kokku puutunud, teiste hulgas keelelistest aspektidest.

