Lev Dolgatsjov hakkab tehnoloogiaaktsiad ostma kindlal hetkel

EstBANi president ja investor Lev Dolgatsjov Foto: Andras Kralla

Investor ja ettevõtja Lev Dolgatsjov on praeguseks oma portfellist kõik välismaised aktsiad ära müünud, kuid plaanib hakata raha panama tehnoloogiafirmade fondi kohe, kui USA keskpank hakkab intresse langetama.

“Mul on üks lemmikinstrument, mis on sisuliselt Nasdaq 100 fond, sest mulle meeldib tehnoloogiasektor ja kõige parem viis minu jaoks on tehnoloogiasektori indeksit osta. Mul ei ole seda praegu portfellis, aga ma hakkan seda kindlasti ostma, kui näen Ameerikas Föderaalreservi esimest intressi langust,” rääkis Dolgatsjov.