Erkki Raasuke: SVB kokkukukkumine ja USA reaktsioon olid hämmastavad

Skeleton Technologiese finantsjuht Erkki Raasuke rääkis ka intressitõusu mõjust Skeletoni plaanidele. Foto: Raul Mee

USA idufirmade pank Silicon Valley Bank (SVB) kukkus kokku väga primitiivsetel põhjustel, kuid riigi regulaatorid suutsid hämmastavalt otsustavalt reageerida, rääkis aastakümneid panganduses töötanud Skeleton Technologiese finantsjuht Erkki Raasuke.

“Panga kokkukukkumine on hämmastav. See on midagi nii primitiivset riskijuhtimise tasandil, mis on panganduse ja finantsjuhtimise ABC – sa testid ennast valuutakursside muutuse vastu, intresside liikumise vastu,” rääkis Raasuke Äripäeva raadio hommikuprogrammis.