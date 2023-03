Bigbanki finantsjuht: pankade päästmisega pole probleemid lahendatud

Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann Foto: Andras Kralla

USA pankrotistunud pankade päästeoperatsioonid hoidsid ära suure pangajooksu, kuid see veel ei tähenda, et rohkem probleem panganduses ei tule, rääkis Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann.

“Päästeoperatsioon peaks loomulikult tagama selle, et pangajookse ei pruugi tekkida, kuna sisuliselt on seal (USAs - toim) kahe panga päästmisega öeldud, et olenemata deposiidi summast on alati deposiit kaitstud. Tegelikult see ei tähenda, et pankades endis oleks alati kõik päris korras,” viitas Kiltsmann, et süsteemseid probleeme võib panganduses veel välja kooruda.