Raadiohommikus: intressimääradest, Saudi Araabiast ja Eesti toidutööstuse ekspordipotentsiaalist

Täna oodatakse pikisilmi intressimäära otsust ja Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kõnet. Foto: AP/Scanpix

Neljapäeva hommikul räägime raadios keskpankade kehtestatud intressimäärade tõusust ja hoiuste intressidest. Teemat arutame koos investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja tegevjuhi, pikaajalise investori Martin Sokuga.

Uuest pakendiseadusest tulenevalt lisandub ettevõtetele uusi nõudeid ja kohustusi. Räägime sellest pikemalt Eesti Pakendiringluse juhatuse liikme Alder Harkmanniga.

Eesti toidutööstuse ettevõtted olid seekord väga edukad maailma suurimal toidumessil Gulfood. Oleme sel puhul külla kutsunud Anniki Tellingi Rosena DKst, Kai Lehe Revalast ja Margus Sarmeti Must Küüslauk OÜst.

Saudi Araabia tahab tõusta maailmaareenile ja avab ennast jõuliselt turismile ja ärile. Milliseid võimalusi pakub see Eesti ettevõtjatele, arutame koos Eesti ekspordinõunikuga Gulfi piirkonnas Ege Devoniga.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudistetoimetaja on Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus".

Saates arutame, mis tasub läbi mõelda, kui alustada majaehitusega. Arutleme, mis on majaehituses kõige tähtsam, kas vundament, katus või midagi muud? Saame vastuse küsimustele, millal projekteerija või ehitajaga ühendust võtta, kuhu on õige maja ehitada ja millal on kõige õigem aeg ehitust ka alustada.

Saates on Baltikumi juhtiv puit/ogaplaat-konstruktsioonide tootja, kes projekteerib, toodab ning paigaldab erinevaid puidust konstruktsioone.

Stuudios on Tenter OÜ tegevjuht Martin Marjapuu, saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Erinevad kriisid ja tehnoloogilised arengud sunnivad ettevõtteid kasutusele võtma erinevaid digitaalseid lahendusi, mis toob omakorda kaasa vajaduse tegeleda küberturbega. Seekordses saates räägime digitaliseerimisest ja põhjendame, miks tasub ennetada ja end küberohtude eest "vaktsineerida".

Räägime ka kahest EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmis osalevast projektist, millest üks on ESTCube´i satelliidi ühendamine küberturbeplatvormiga selle vastupidavuse testimiseks. Teine projekt on teaduslik uuring, mille tulemusena peaks valmima tehisintellektil põhinev lahendus, mis aitab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel paremini tarneahelaid planeerida.

Saates on külas Flowit Estonia juht Andres Aavik ja Cybexer Technologiese äriarendusjuht Kristiina Omri. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Saates räägime uutest võimalustest elektriautode ja elektril töötavate kastirataste soetamisel.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu on soovijatel uuest nädalast võimalik küsida toetust nende liiklusvahendite ostuks ning saates uurimegi keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunikult Maris Arrolt ning KIKi projektikoordinaatorilt Lauri-Indrek Tummelehelt, kui suures mahus sõidukite ostmist toetatakse.

Samuti uurime, kui suuri summasid jagatakse ning millised on toetuse saamise nõuded ning lisaks küsime veel, kui suurt huvi eeldatakse ning kui kauaks eraldatud 8,5 miljonist võib jätkuda.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Kultuur veab majandust". Räägime saates eraraha jõudmisest kultuuri ja sel korral jagavad enda kogemust ja mõtteid Go Groupi suuromanik Tiit Pruuli ja Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu.

Külalised selgitavad, kuhu firmade toetus jõuab ja miks on valikud olnud just sellised. Teeme selgeks, kas Elisa toetusotsused tulevad kõik lahe tagant, kuidas mõjutab Pruulit Äripäeva Rikaste TOPi kuulumine ja kuidas üks ettevõte võiks toetust vaadelda ja koostööst maksimumi võtta, nagu Pruuli sõnul näiteks Elisa seda väga hästi teeb. Põikame ka riikliku toetuse juurde ja kuuleme, mis selle juures saatekülalistele muret teeb. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

