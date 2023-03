Statistikaamet: eluaseme hinnaindeksi nii kiiret tõusu pole ammu näinud

Krüptobörs Coinbase kukub SEC-i menetluse tõttu

Coinbase Global andis teada, et sai väärtpaberi- ja börsikomisjonilt SEC teate, mille järgi viimane on teinud "esialgse otsuse", et soovitada föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumise eest jõustamismeetmeid nende kui USA suurima krüptobörsi vastu.

