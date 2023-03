Ericssonist Eesti Energiasse. Durejko: olin muutusteks valmis enne, olen ka nüüd

Ericsson Eesti juhi kohalt Eesti Energiat juhtima suunduv Andrus Durejko. Foto: Andras Kralla

Mobiilsidevaldkond on olnud väga suurtes muutustes ja just muudatuste juhtimise kogemus on see, mille Eesti Energia tulevane juht Andrus Durejko võtab kaasa ka uuele ametikohale, kinnitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Energiasektoris on kindlasti ees suured muutused, vaadates kriisimõjusid ja regulatsioone. Teine pool on kindlasti inimeste arendamine: meil on häid inimesi ja nendega edasiliikumine, tuleviku jaoks valmisolek on üks oskus, mida endaga kaasa võtan,” rääkis nädala pärast Eesti Energia juhina alustav Durejko.