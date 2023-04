Obskuurne majandus: Jaapani kõige huvitavamat ajakirja teevad erakud omasugustele

Hikikomoride valjakutse on ümber lükata kehva kuvandit endast, aga kuidas seda teha, kui oled nii eraklik. Foto: pxhere.com

Juba mitukümmend aastat on ekstreemsetest Jaapani erakutest ehk hikikomoridest kujundatud kuvand, nagu nad oleksid midagi hirmsat.

Nüüd on aga hikikomorid ohjad oma kätte võtnud ning peavad väga vastuolulist barjääri ületades ennast avama: kuidas peaks maailmale end kuuldavaks tegema ja ebaõiglast muljet endast ümber kujundama inimesed, kes on just oma tuppa üksinda erakuks tõmmanud?