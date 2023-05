Ehitusseadmete rentija: elame kriisist kriisi, küsimus on, millal tuleb järgmine

Foto on illustratiivne. Foto: Andres Haabu

Seisakut ehitusturul ei ole, kuid olukord on kahtlemata muutunud, rääkis ehitusseadmete rendifirma Storendi juht Tarmo Põiklik.

"Oleme elanud kriisist kriisi. Küsimus on, milline on järgmine kriis," sõnas ta ja küsis, et millal oli üldse ehitusturul hea ja puhas aasta, mil midagi halba ei toimunud. Seega on Põikliku sõnul käinud pidev olukorraga kohanemine.