Kuldaväärt andmed aitaksid aru saada, kas on mõtet kulutada sadu miljoneid

Tallinna–Tartu maantee ehitus. Tee-ehitus on üks valdkond, kus võiks rohkem ära kasutada liikuvusandmeid, kuid mitte ainuke: näiteks poodide planeerimisel või kinnisvara arendamisel. Foto: Andras Kralla

Otsuste tegemisel on võimalik kasutada inimeste liikumismustrite andmeid, kuid seda ei taheta väga teha, rääkis saates "Tehnoloogiakompass" liikuvusekspert Marek Rannala.

Näiteks võiks tema sõnul kasutada andmeid otsuste tegemisel, millist maantee-ehitust vaja läheb ja mida mitte. Seeläbi on võimalik selgeks teha, kui paljud inimesed maanteid kasutavad, miks ning kui suur võit tuleb tegelikult ühest või teisest investeeringust.

"Ma tahaksin, et Eestis toimuksid analüüsid enne otsuseid. Seda võib-olla ei ole liiga palju tahetud," rääkis Rannala.

Saates "Tehnoloogiakompass" rääkisime pikemalt liikuvusandmetest – mis need on, kuidas neid kasutada, mis järeldusi annab neist teha ning kas see tähendab, et "suur vend" jälgib. Külas on liikuvusekspert Marek Rannala ja Telia andmete ärivaldkonna juht Rivo Roosileht. Saatejuht on Priit Pokk.

