Ettevõtja soovitab hindu tõsta: teistest odavamalt müümine pole rikkuse valem

Ettevõtja ja koolitaja Jakob Saksa arvates ei tasu loota, et inflatsioon niipea taltub. Foto: Raul Mee

Hea toote eest maksavad kliendid meeleldi kõrgemat hinda. Oma kvaliteetse toote konkurentidest odavalt müümine võib aga hoopis oodatust vastupidise efekti anda, rääkis ettevõtja ja koolitaja Jakob Saks.

“Hind sümboliseerib meie alateadvuses väärtust. Kui midagi on hea, siis ta peab olema kallis, sest muidu ei osteta seda, inimesed ei usu sellesse, et on parem. Miks ta siis nii odav on, kui ta nii hea on?” selgitas Saks Äripäeva raadio hommikuprogrammis.