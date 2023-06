Rainer Saks: Vene armee läks Ukraina tegevuse tõttu paanikasse

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et Venemaal pole praegu jõudu Ukraina allutamiseks. Foto: Janus Leesment / Delfi meedia / Scanpix

Praegu avaldatud info põhjal pole kahtlust, et Kahhovka tammi õhkimine on korraldatud just Vene vägede poolt, rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks Äripäeva raadios.

Saks tõdes, et strateegilist kasu Vene Föderatsioon tammi õhkimisest ei saa, vaid oma eesmärke üritavad nad saavutada hirmutamisega. "Praegu on selge, et Venemaa armee juhtkond läks paanikasse Ukraina armee tegevuse tõttu," lausus ta.