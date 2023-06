Tööstur praegusest olukorrast: õpetame töötajaid ümber, aga ei koonda

ETS NORD juhatuse esimees Urmas Hiie ütles, et ettevõtjad peavad kasvavate kuludega toime tulema või vastasel juhul midagi oma äritegevuses muutma. Foto: Erakogu

Oleme praegu keskendunud sellele, et oma töötajaid rotatsiooni korras ümber õpetada teistele töökohtadele, mis on tõhusamad, rääkis ventilatsiooniettevõtte ETS NORD juhatuse esimees Urmas Hiie.

Hiie märkis, et koondada pole neil praegu plaanis. "Eks see suvi tuleb raske. On teatud tooterühmad, kus on tulnud kokku tõmmata," tõdes ta ja lisas, et kogu tööstussektor on äraootaval seisukohal, Skandinaavias on ehitusturu langus, sest turg on seal tublisti üle kuumenenud.