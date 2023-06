Züleyxa Izmailova: peame tõestama, et Eesti 200 on uus tuul

Züleyxa Izmailova oli roheliste erakonna juht veel mõni aasta tagasi. Foto: Liis Treimann

Johanna-Maria Lehtme asemel riigikokku saanud uus keskkonnakomisjoni juht Züleyxa Izmailova ütles, et Tarmo Tamme tagasiastumine riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kohalt oli õige otsus, vastasel juhul ei oleks see hea välja näinud.

Seda, et Eesti 200 start on riigikogus olnud olnud rabe, Izmailova ei eita. „Eesti 200 erakonnana on see uus tuul ja me peame nüüd seda tõestama, et see nii ka on,“ rõhutab Izmailova. Tänaseks võib tema sõnul öelda, et Eesti 200 on skandaalidele adekvaatselt reageerinud.