Tõnis Lukas: eelistaksin laenu maksutõusudele

Tõnis Lukas võtab Isamaa juhi kohale kandideerimist enda sõnul väga tõsiselt. Foto: Raul Mee

Isamaa eestseisuse liige ja erakonna juhikandidaat Tõnis Lukas ütles saates „Poliitikute töölaud“, et ühiskonda ja majandust atakeerivate maksutõusude asemel eelistaks tema mõõdukat laenukoormuse kasvu.

Suurt pilti vaadates ja pikaaegses vaates on Lukas kindel, et maksutõusude asemel tuleks eelistada laene. „Meil on Euroopa madalaim laenukoormus. Tähtis on, et me ei tõmbaks niimoodi inimestel kõrisid kinni, et kaotame neid uuesti Soome ja Rootsi ja mujale,“ on Lukas kindel.