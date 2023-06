Artikkel

Tallink mattis Linnahalli sadama plaani maha

Paavo Nõgene sai Tallinna Sadamaga kohtus sadamatasud paika. Foto: Andras Kralla

Enne pandeemiat olid Tallinkil plaan ehitada Linnahalli kõrvale enda kai, et saada alla suuri sadamatasusid. See mõte on nüüd maha maetud, kuna sadamatasud sai Tallink kohtuvaidluses Tallinna Sadamaga alla, rääkis Tallink Grupi juht Paavo Nõgene.

“Linnahalliga me ei plaani tegeleda, meie investeerimisfookus on meie enda laevad ja nende hea tehniline olukord. Investeerime ka sellesse, et kütusekulu veelgi väheneks ja laevad oleksid keskkonnasõbralikud. Panustame ka laenukoormuse vähendamisse ja dividendi maksmise taastamisse,” rääkis Nõgene.