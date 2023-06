Kas põud seab ohtu toidujulgeoleku?

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Raadiosaade „Kasvupinnas” keskendub pikalt kestnud põuale, mis ei lase põllumeestel loomasööta toota ja samuti ei kasva praeguses kuivuses ei teravili ega köögi- ja puuviljad ning suvealguse öökülmad koos põuaga on kahjustanud ka marjasaaki. Mis saab meie loomadest? Kas ohus on toidujulgeolek? Neile küsimustele otsime vastuseid koos Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhi Kerli Atsiga.

Talupidajate liidu juht loodab, et ilmaolud muutuvad, et lõpuks tuleb lubatud vihm ja päästab ära nii põllud, kui ka loomade sööt saab varutud. Aga nende ülesanne sektori katusorganisatsioonina on hoida pilk peal toimuval, et reageerida tekkida võivale kriisile. “Teemapüstitus selles mõttes on väga oluline, et ei tuleks kellelegi hiljem üllatusena, kui meil on tegelikult kriis käes,” sõnas saates taluliidu juht. “Me peame täna jälgima olukorda ja tegema koostööd - need on kindlasti hästi olulised märksõnad.”

Kerli Atsi sõnul on olukord Eesti eri piirkondades sarnane, aga mõned erinevused siiski on. Näiteks on suvivili pea kõikjal Eestis äärmiselt nigel, samas taliteravili annab lootust nii Jõgevamaal kui ka Järvamaal.

Lisaks põuale on talupidajad silmitsi ka keerulise majandusliku olukorraga – viljahinnad näitavad langust, piimahinnad samuti, aga tootmissisendite hinnad ei lange, pigem kerkivad.

“Täna oleme jõudnud punkti, kus kõrge tootmissisendite hindadega toodetakse odavat teravilja. Eelneva aastaga võrreldes on teravilja kokkuostu hinnad langenud, sama seis on ka toorpiima kokkuostuhinnaga. Samas tootmissisendite kasv on aastaga keskmiselt 30% tõusnud,” tõi Ats välja sektori suurima murekoha.

Ilma toetusteta ei veaks põllumees täna kuidagi välja, nentis ta.

Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.