Tallinki juht: kaubaveod on surve all

Tallinki juht Paavo Nõgene tõi sel aastal liinile uue laeva, kuid samas on Tallink mitu laeva viimase aasta jooksul välja prahtinud. Foto: Liis Treimann

Tallinki juht Paavo Nõgene tõdes, et kaubavedude maht on surve all, kuna Eesti eksporditurud on majanduslanguse ootuses või juba languses. Tallinki kaubavedude maht vähenes teises kvartalis võrreldes aastatagusega 22 protsenti.

Kergelt langes teises kvartalis ka Tallinki reisijate arv ning Nõgene sõnul turg lähiajal 2019. aasta tasemele ei jõua.