Tallinki tegevusmaht tõmbus teises kvartalis koomale

Tallink mattis Linnahalli sadama plaani maha

Enne pandeemiat olid Tallinkil plaan ehitada Linnahalli kõrvale enda kai, et saada alla suuri sadamatasusid. See mõte on nüüd maha maetud, kuna sadamatasud sai Tallink kohtuvaidluses Tallinna Sadamaga alla, rääkis Tallink Grupi juht Paavo Nõgene.