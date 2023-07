Riigikontroll ootab rahandusministri eestvedamisel ettevõtete toetuste osas muudatusi

Riigikontroll saatis rahandusminister Mart Võrklaevale ka kirja seoses puudustega toetuste süsteemis. Foto: Andras Kralla

Riigikontroll üritas välja selgitada, mis mõju on Eestis ettevõtlussektori toetamisel olnud, kuid tõdes hoopiski, et toetuste puhul on andmed pehmelt öeldes puudulikud. Riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite loodab, et puudused kõrvaldatakse.

Nimelt saatis riigikontroll rahandusminister Mart Võrklaevale ettevõtete toetuste osas ka märgukirja. Loite ütles Äripäeva raadios, et see kiri kutsub asutusi üles kitsaskohti läbi rääkima. Seega loodab ta, et rahandusministri eestvedamisel saavad asjad läbi arutatud ja puudused kõrvaldatud.