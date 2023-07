Saated

Äripäev

8. juuli kell 10:00







Raadiohitid: Investor Toomase ostud ja Taavi Veskimägi juhtimisnipid

Äripäeva börsitoimetuse tiim koos investor Toomase ja Kristi Saarega. Foto: Liis Treimann

Nädala kuulatuimates saadetes tuli juttu aktsiaturgudel toimuvast, investeerimisest, tippjuhi õppetundidest, aga ka puidusektori murrangust ja põhimõtetest, mis aitasid kinnisvarainvestoril teist korda miljonäriks saada.

Nädala raadiohitid:

Investor Toomas: vältimatu kasvu eel viskan ostuõnge sisse

Saates „Investor Toomase tund“ võtavad börsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Simo Sepp, Indrek Mäe ja Jaan Martin Raik kokku möödunud kuu ja poolaasta ning arutavad, kuhu poole aktsiaturud aasta järgmisel poolel liikuda võiksid.

Kuula, mida ootavad Toomase liikmed teise kvartali tulemustest ning milline tehnoloogiasektori aktsia tundub huvitav. Samuti saab kuulata pikemalt reedel algava InvesteerimisFestivali kohta ning sellest, milliseid soovitusi Toomase tiimi liikmed ürituse nautimiseks annavad.

Börsikaupleja: praegune pulliturg pole muud kui surnud kassi põrge

Intressimäärade tootluskõver on jõudnud kohta, millele on alati järgnenud suurem langus. Nii seisab ka seekord karuturg alles ees, leiab börsikaupleja Igor Dorošenko.

Veel selgitab Dorošenko, kuidas ära tunda päeva parimad kauplemisideed, milliseid indikaatoreid seejuures jälgida ning mida vältida, et portfell õhku ei lendaks.

Juttu tuleb ka tema viimastest edukamatest tehingutest ning õppetundidest.

Värskelt Eleringist lahkunud Veskimägi juhtimisnipp: õpi asjadel minna laskma

Saates on külas juuni lõpus Eleringi juhi kohalt lahkunud Taavi Veskimägi, kes on juhina mitu korda kannapöördeid teinud ja välistanud mugandumise.

Saates tuleb temaga juttu sellest, miks puhkus tema puhul kõne alla ei tule, mida ta järgmiseks teha plaanib, millise kogemuse võtab ligi 30 aastasest juhikarjäärist kaasa, miks kasum ei ole juhi tähtsaim eesmärk, miks juht peab sõna võtma ja ühiskonnas toimuvasse sekkuma ning miks ta iseenda alluvuses töötada ei sooviks.

Uksetootja: puidusektorit ootab ajaloo suurim murrang

Tööjõumahukas masstootmine puidutööstuses kaob ja peabki kaduma, rääkis esmaspäevases raadiohommikus Lääne-Virumaal puituksi tootva Jeld-Weni juht Erkki Ehand.

Ehandi sõnul on tööjõukulu sektoris praegu liiga kõrge. “Masstootmise kuldajastu lõppeb, on aeg teha korrektuure ärimudelites,” usub Ehand. See puudutab tema hinnangul näiteks saeveskeid.

Mida ennustab Jeld-Weni juht sektori käekäigu kohta, milline on olukord välisturgudel ja kuidas on õnnestunud ettevõttel suuremaid karisid vältida, saab pikemalt kuulata intervjuust.

Katri Telleri seitse põhimõtet, mis aitasid tal teist korda miljonäriks saada

Kinnisvarainvestor Katri Teller avaldab seitse põhimõtet, mida järgides on ta saanud kinnisvarasse investeerides lühikese ajaga juba teist korda miljonäriks.

2022. aasta veebruaris ulatus Telleri varade väärtus eurodes seitsmekohalise numbrini. Tema portfellis on kümme korterit, kolm krunti ning veidi aktsiaid. Seda vaatamata sellele, et pärast esimese investeeringuga kiirelt miljonäriks saamist, kaotas Teller finantskriisis kõik.

Saates jagab Teller põhimõtteid, mis aitasid tal uuesti miljonäriks saada. Ettekanne on salvestatud 2022. aasta juuli alguses toimunud Investeerimisfestivalil.