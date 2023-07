Tööjõuturg lähivaates: ootused, väljakutsed ja võimalused

Ilona Viilu, Helen Roots ja Sirje Tammiste. Foto: Andres Laanem

Kui palju on tööjõuturg tegelikult muutunud? Kuidas on töö sisu, töökohad ja töökorraldus uute ootustega kohanenud ja nendele vastavaks kujunenud? Kas töömaailm on läbi teinud arengu, mille tulemusena on tekkinud uued väljakutsed?

Juulikuu saates „Töö ja palk“ sukeldume tööjõuturu salapärastesse telgitagustesse ja avame uksed värbamismaailma lava taha. Uurime, mis on muutunud nii tööandjate kui ka kandidaatide jaoks, ning teeme selgeks, kuidas muutunud ootused ja värsked strateegiad on muutnud tööjõuturu dünaamikat. Vaatame üle, millised ametikohad on praegu värbamise seisukohalt väljakutsuvad ning milliseid oskusi ja erialasid tasuks õppida, et tagada stabiilsus ka pikas perspektiivis.

Muu hulgas räägime ka tööandja kuvandist ja selle tähtsusest ning arutame, kui oluline on kandideerija seisukohast ettevõtte panus rohelisse maailmavaatesse ja roheteemadesse ning kuidas see mõjutab kandideerimisotsuseid ja valikuid. Samuti puudutame tööotsijate jaoks olulist teemat – paindlikkust ja võimalust teha kaugtööd.

Saates on külas Tammiste Personalibüroo tegevjuht ja värbamispartner, koolitaja Sirje Tammiste ning juhatuse liige ja värbamispartner Ilona Viilu, kes jagavad oma teadmisi ja kirjeldavad kuulajatele olukorda tööjõuturul. Saadet juhib Helen Roots.