Luubi all: „Aga kui üks mees teeb 10 naist üksikemaks?“

Pere Sihtkapital näeb probleemi naistes, kuid mitte meestes, kes isarolli täita ei taha, leidsid Äripäeva uurivad ajakirjanikud saates "Luubi all". Foto: Erik Prozes

Isamaa erakonna maiguline Pere Sihtkapital tahab muuta lastetud naised poliitiliseks tööriistaks, jättes tegelikud probleemid ühiskonnas täielikult puutumata.

„Nad näevad mehi ja naisi erinevalt. Ma ei ole näinud, et Isamaa adresseeriks probleemi, kui ühel mehel on kümme last kümne naisega ja ta on jätnud nad üksikemaks. See on suur probleem meie ühiskonnas,“ ütles ajakirjanik Eliisa Matsalu.