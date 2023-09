Põhimõtted, mis on viinud Tanel Padari investorite TOPi

Sihikindlalt investorite TOP-i: Tanel Padari portfell paisub kindla põhimõtte toel

Tanel Padar tunnistas, et on raha kaotanud tavaliselt siis, kui on kogenud investorite eeskujul mõnda sündikaati investeerinud. Ta on õppinud, et võitude saavutamisel on kõige olulisemad aga sihikindlus ning võime oma peaga mõelda.