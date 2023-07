Sihikindlalt investorite TOP-i: Tanel Padari portfell paisub kindla põhimõtte toel

Tanel Padar jagas Investeerimisfestivalil oma kogemust, mille kohaselt toob investeerimises edu oma peaga mõtlemine. Foto: Simo Sepp

Tanel Padar tunnistas, et on raha kaotanud tavaliselt siis, kui on kogenud investorite eeskujul mõnda sündikaati investeerinud. Ta on õppinud, et võitude saavutamisel on kõige olulisemad aga sihikindlus ning võime oma peaga mõelda.

Padar on oma investeerimisteekonnal õppinud, et tegijatega võib küll nõu pidada, kuid nende järgi talitada ei maksa. Seda eriti riskantsete iduinvesteeringute puhul ning sündikaatidega liitumisel. "Kui sissepandud summa on sinu portfellist 10% ja tema omast vaid 0,1%, siis me oleme täitsa vale kohapeal, kui tema alustab 100 meetri jooksmist juba 90-nda meetri pealt ja mina aga algusest, siis me mitte kunagi ei jõua koos finišisse," lisas Padar.