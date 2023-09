Värbamise digirevolutsioon: kuidas tehnoloogia muudab personalitööd

Renita Käsper, Helen Roots ja Marit Alaväli. Foto: Andres Laanem

Milliseid protsesse ja tegevusi personalitöös ja kitsamalt värbamises kõige rohkem digitaliseeritakse ja miks? Kas robot või tehisaru võtab ära värbaja töö? Miks ja kui suurele ettevõttele on üldse värbamistarkvara vaja? Mida sobivat tarkvara valides silmas pidada, kuidas see idee juhile ja meeskonnale maha müüa ning millest sõltub juurutamisperioodi pikkus?

Need ja paljud teised küsimused leiavad vastuse värskes „Töö ja palga“ saates. Stuudios on külas globaalne värbamisjuht ja koolitaja Renita Käsper ning Eesti esimese värbamistarkvara Recrur.ee asutaja ja tegevjuht Marit Alaväli ning juttu tuleb tehnoloogiast personalitöös. Mõlemad tublid ja ägedad naised astuvad juba oktoobris üles ka personalitööd ja tehnoloogiat ühendaval konverentsil HRxTech 2023, saates aga räägime nendega digitaliseerimisest, tehisaru kasutamisest värbamisel ja erinevatest värbamistarkvaradest.

Saatest selgub, et värbaja veel niipea oma tööst ilmajäämist kartma ei pea. Pigem on tehnoloogial, sealhulgas tehisintellektil, hoopis toetav roll – see on vahend või võimalus automatiseerida näiteks mehaanilised tegevused, et suunata inimest suuremat kohalolu või inimlikku puudutust nõudvatesse tegevustesse.

Saadet juhib Helen Roots.