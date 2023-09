Eestis peab ajakirjanik kontrollima, kas peaminister valetab, mujal Euroopas mitte

Vasakul Triniti vandeadvokaat Karmen Turk ja paremal advokaat Katrin Kose, kes rääkisid saates sellest, mis on Eesti meediamaastikul hästi ja millised on suurimad riskid. Foto: Gregor Alaküla

Euroopa meediamaastikul on riigiti mitmeid erisusi, mis puudutavad seda, kuidas ja mida tuleb kajastada. Näiteks on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika järgi ajakirjanikul õigus allikat tsiteerida ilma, et on kontrollitud, kas tsitaat on tõene, rääkis vandeadvokaat Karmen Turk saates „Triniti eetris“.

Euroopa praktika järgi tuleb ajakirjanikul veenduda vaid selles, et tsiteeritud on sõnaliselt õigesti. „Ajakirjanik ei pea kontrollima, kas peaministri tsitaat on tõene või mitte, sest on ajakirjaniku kohutust kajastada seda, mida peaminister ütles,“ rääkis Turk.

Turki sõnul ei ole aga Eesti õigusruumis tsiteerimiseks loodud mingeid erandeid, ning Eesti ajakirjanikud peavad kajastama vaid tõest informatsiooni, mida on tema sõnul aga väga raske teha.

Räägime saates meediavabadusest ja täpsemalt Euroopa meediapluralismi monitooringu näitel sellest, milline on ajakirjandusvabaduse olukord Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Juttu tuleb sellest, miks on Eesti ajakirjandusvabaduse indeksis langenud, mis on suurim probleem siinsel meediamaastikul ja millised on Euroopa tasandil töös olevad meetmed üldise olukorra parandamiseks. Samuti räägitakse positiivsetest arengutest meediamaastikul, aga ka avalike asutuste kasvavast trendist üha rohkem dokumente ja andmeid salastada.

Külas on Triniti vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Katrin Kose. Saadet juhib Gregor Alaküla.