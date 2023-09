T1 juht: oleme keskusse pannud 10 miljonit, kuid tööd veel jagub

T1-e tegevjuht Tarmo Hõbe arvestab plaanides ka Rail Balticu terminali ehitusega. Foto: Liis Treimann

T1 keskuses on pärast omanikuvahetust tehtud ligi 10 miljoni euro eest uuendusi ja külastajate arv on selle ajaga kahekordistunud, kuid keskuse käivitamiseks on veel palju tööd vaja teha, rääkis T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.

“Täna on veel väga palju tööd sisuga. Me peame T1 kõigepealt heas mõttes ümber pöörama, tööle panema, täitma tugevate rentnikega ja siis me hakkame ka numbreid mõõtma,” vastas Hõbe küsimusele, millised käibe ja külastatavuse eesmärgid on keskuse omanik Lintgen selleks aastaks juhile seadnud.