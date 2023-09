Oja ja Koppel Eesti ja maailmamajanduse väljakutsetest: oleme majanduskriisi lävel

Paavo Siimann, Peeter Koppel ja Kaspar Oja sukelduvad saates "Finantsuudised fookuses" sügavuti praegusesse majandusseisu. Foto: Äripäev

"Oleme jõudnud majanduskriisi lävele," nendivad põneval ja informatiivsel arutelul Eesti Panga vanemökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel.

“Teise kvartali lõpp ja kolmanda kvartali algus viitavad sellele, et olukord on läinud laiapõhjaliselt halvemaks ja ettevõtted tunnevad ka, et näiteks tööjõupuudust nii palju pole, masinaid, mis seisavad, on päris palju – see on iseloomulik majanduskriisile,” rääkis Kaspar Oja saates "Finantsuudised fookuses".