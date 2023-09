Ehitusmaterjalide tootjad ja puidutööstus on kummalises kriisis

Wall Street muretseb riigi võlakirjade ülikõrge tootluse pärast

USA kümneaastase riigivõlakirja tootlus jõudis 4,5 protsendini, mis on kõrgeim näitaja alates 2007. aasta oktoobrist ning see ennustab aktsiaturgudele halba. Kui eelmine nädal S&P 500 langes ligi 3 protsenti, mis on halvim näitaja alates märtsist, siis esmaspäeval olid turud heitlikud, ehkki päeva lõpetasid kõik kolm indeksit rohelises.

USA kümneaastase riigivõlakirja tootlus jõudis 4,5 protsendini, mis on kõrgeim näitaja alates 2007. aasta oktoobrist ning see ennustab aktsiaturgudele halba. Kui eelmine nädal S&P 500 langes ligi 3 protsenti, mis on halvim näitaja alates märtsist, siis esmaspäeval olid turud heitlikud, ehkki päeva lõpetasid kõik kolm indeksit rohelises.