Euroopa romula staatust kavandatav automaks ei muuda

Eestist on saanud paljuski Euroopa „romula“, kuhu saab vabalt tuua avariilisi ja muidu kahtlase taustaga pruugitud sõidukeid. „Need on probleemid, mis vajaksid kiiresti lahendamist, kuid nendega automaksu kavandades ei arvestata,“ nentis AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi saates „Logistikauudised eetris.“

AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi. Foto: Andrei Ozdoba

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Meelis Telliskivi tunnistas, et riik justkui soovib sektori ekspertidega automaksu teemat arutada, kohati jääb ka mulje, et neid kuulatakse, kuid iseküsimus on, kas nende ettepanekutega ka arvestatakse.

„77 000 inimest on oma sõna öelnud, pole märgata, et nende arvamusega väga arvestatakse. Nüüd öeldakse, et oodatakse ekspertide arvamust. Eks näis, kas on taas nii, et reedel küsitakse ja esmaspäevaks tahame vastust või antakse rohkem aega aruteludeks,“ lausus Telliskivi, kelle sõnul puudub sektoril siiani arusaam, mis eesmärki peale riigieelarvesse raha saamiseks automaks peaks kandma.

„Meil on palju probleeme mis vajaksid lahendamist: autopark vananeb, meil on vaja liikuda rohelisema transpordi suunas jne. Samal ajal ei ole me suutnud üles korjata seda raha, mis sisuliselt maas vedeleb,“ nentis Telliskivi, vihjates transiitliikluse tõhusamale maksustamisele, raskeveokimaksu sidumisele veokite vanusega jne.

