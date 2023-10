Pikaaegne juhtimiskoolitaja: juhid hindavad end tihtipeale üle

Helen Klettenberg ja Veiko Valkiainen räägivad saates "Juhtimisaudit" juhtimiskvaliteedist. Foto: Rain Jüristo

Juhid on iseenda hindamises väga halvad, tõi Äripäeva raadio uues saates “Juhtimisaudit” välja seitse aastat juhtimisteemalist podcast'i vedanud juhtimiskoolitaja Veiko Valkiainen.

Valkiainen leiab, et juhid lausa hindavad end üle. “Konkreetse referentsi jään võlgu, aga juhtide seas läbi viidud uuringul arvas 90% juhtidest, et nad on TOP 25% juhtide seas. Statistiliselt juba see ei ole võimalik.”

Heal juhtimisel kuldvalemit ei ole ning juhtimiskvaliteet on termin, mida sõnaraamatust ei leia. Siiski on see tihedalt seotud ettevõtte toimimise, tulemuslikkuse ja osapoolte heaolutundega. Kuidas siis päriselt juhtimist ja selle kvaliteeti lahti mõtestada? Äripäeva raadio uues saatesarjas "Juhtimisaudit" just seda teemat uurima asumegi.

Saates mõtestame lahti juhtimiskvaliteedi olemuse, räägime juhina iseendasse vaatamisest, arenguvõimalustest ja sellest, kuidas oma positiivset mõju suurendada. Peatume ka tulevikusuundadel, kus tuleb tugevalt esile kolm fookust – isejuhtivad meeskonnad, digipööre ja kestlik areng.

Lisaks anname raamatusoovituse, jagame tööriistu ja näpunäiteid ning räägime, mida saab juht ise ära teha, et enda ja oma meeskonna arengut võimendada.

Saatekülaliseks on juhtimis-coach Veiko Valkiainen ning saadet juhib aasta koolitaja Helen Klettenberg.