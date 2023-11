Gerd Müller: Nordecon on Ukrainas saanud olulisi lepinguid

Gerd Müller Foto: Raul Mee

Kuigi sõjategevus Ukrainas ei näita raugemist, siis ehitus on seal kasvamas, ütles Nordeconi juht Gerd Müller.

Mülleri ütles Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Nordecon on Ukrainas sõlminud olulisi lepinguid ja börsifirma juht näeb Ukrainat end taastamas sõja jätkumisele vaatamata. Mülleri sõnul tellijate huvi on olemas ja ehitustegevus on pigem kasvamas.

Nordeconi juht rääkis lähemalt ka värskelt avaldatud kolmanda kvartali ja üheksa kuu vahetulemustest.

Gerd Mülleriga vestles Indrek Mäe.