Artikkel

Tootmine 1000 kilomeetrit lõunasse? Eesti ettevõtjad kutsuvad üles looma Ukrainas töökohti

Saunakerisetootja Huum asutaja Siim Nellis tänavu Kiievis. Foto: Liis Treimann

Suurim tugi, mida ettevõtjad saavad Ukrainale pakkuda, on töökohtade loomine. Äriplaani laval jagasid mitmed Eesti ettevõtjad isiklikke kogemusi äri tegemisest Ukrainas.

Saunakeriseid tootva Huumi asutaja Siim Nellis ütleb, et sõja alguses pakkis enamik välismaised ettevõtjaid asjad kokku. Ent töökohad on tema kinnitusel parim abi, mida ettevõtjad Ukraina heaks saavad teha. Huumi näitel kinnitab ta, et tegemist pole ka üksnes heategevusega.