Kuldar Väärsi: investorid on ettevaatlikud ja see mängib kaitsetööstuse kasuks

Milremi selle aasta tulemused näitavad, et võrreldes möödunud aastaga kasvatab ettevõte käivet kaks korda. Ka 2024. aastalt ootab Kuldar Väärsi sarnast kasvu. Foto: Raul Mee

Iga powerpoindi peale pole investorid valmis raha andma ja see mõjub kaitsetööstusele hästi, rääkis Milrem Robotsicsi juht Kuldar Väärsi Äriplaani konverentsi laval.

Investorite ettevaatlikkus tähendab, et tootlust otsitakse sektoritest, kus kasv on tõenäolisem. Tänu sellele võiks kaitsetööstuse idufirmadel minna hästi – võimalused investeeringute kaasamiseks on suuremad, selgitas Väärsi.

Väärsi toob välja, et idude väärtused on aastaga oluliselt langenud ja toimunud on teatud kainenemine. Rahakaasajad peavad veelgi kriitilisemalt suhtuma raha mõistlikku kasutusse.

Ettekandes räägib Kuldar Väärsi sellest, mis võimalused ja väljakutsed ootavad Milremit ja Eesti kaitsetööstust ees lähiaastatel.

Juttu tuleb Milremi aktsionäridest, kelle hulka kuulub Araabia Ühendemiraatide tehnoloogia- ja kaitsekontsern EDGE Group. Väärsi jagab, mille alusel ise investeeringuid teeb ja mis juhtub kaitsetööstuses pärast Ukraina sõja lõppu.

Modereerib Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Ettekanne on salvestatud tänusel majanduskonverentsil "Äriplaan 2024".