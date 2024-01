Kasvupinnas: põllumees peab olema avatud uuendustele

Margus Muld ja Airi Külvet konverentsil “Põllumajanduse Äriplaan 2024”. Foto: Oleg Hartsenko

Saates "Kasvupinnas" teeme tagasivaate 23. novembril toimunud konverentsile “Põllumajanduse Äriplaan 2024” ja toome teieni kaks ettekannet. Saate esimeses osas räägib piimakarjakasvatuse väljakutsetest ja võimalustest osaühing Agrone juhatuse liige Margus Muld. Saate teine osa keskendub lihaveisekasvatusele, selle sektori käekäigust räägib Puusta talu perenaine Airi Külvet.

Mõlemad esinejad tõid lisaks üldistele majandusnäitajatele ja neid mõjutavatele teguritele, välja ka uued, sektorit alles mõjutama hakkavad tegurid, näiteks planeeritava Kliimaseaduse.

“Teemasid, millele põllumees peaks mõtlema, on palju. Sageli tuleb uued asjad esmalt endale selgeks teha, ise õppida ja tuleb ka koos ametnikega õppida, kes seda teemat peavad meie jaoks n-ö seadustesse kirjutama. Täna on kliimaseadus joonistamisel, eks vaatame, kuidas põllumajandus seal kajastust leiab - millised mustrid sealt meile välja joonistuvad. Loodetavasti meil sealt mingisugust suuremat kohustuste hulka ei lisandu, aga eks näha ole,” rääkis Agrone OÜ juht Margus Muld.

Muld on veendunud, et põllumeestel tuleb ise endi eest seista. “Ega keegi meie eest ei seisa, meil tuleb oma hääl kuuldavaks teha erinevates komisjonides, erinevatel viisidel. Ainult nii me saame oma hääle kuuldavaks teha ja jõuda nii kaugele, et meile mingeid ebamõistlikke kohustusi ja tingimusi ei pandaks,” rõhutas Muld.

Samas nentis tänavu Aasta Põllumehe tiitli pälvinud Airi Külvet, et lahendus põllumajanduses olevatele probleemidele ei tule kastist, kotist või pudelist, need tulevad meie juhtimistavade praktikatest. “Kogu teema aluseks on ettevõtja teadmised ja neile tuginevad otsused. Aga kindlasti ei tohi jääda kinni vanasse, tuleb olla avatud uutele teadmistele ja praktikatele,” rõhutas Külvet.

Saate pani kokku Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.