Kes valitseb kus? Rivistame Eesti edukaimad mõjuisikud

Mõjuisik Maria Rannaväli, rallisõitja Ott Tänak ja suunamudija Andrei Zevakin on Eesti jälgijate seas väga populaarsed. Foto: Kollaaž (Remo Tõnismäe / Postimees / Scanpix , Andras Kralla, Raul Mee)

YouTube'ist on hea näide Andrei Zevakin, kellel on keskmine vaatamiste arv ühel videol umbes 65 000. Et "Aktuaalsel kaameral" on iga õhtu umbes 144 000 vaatajat, on see päris muljetavaldav, rääkis mõjuisikute turundusagentuuri Promoty juht Aleks Koha Äripäeva raadios.

Instagrami TOPi esimese koha võtab pika puuga jälgijate poolest Maria Rannaväli, kellel on 533 000 jälgijat. Teisel kohal on Ott Tänak ja kolmandal Kristjan Järvi. Koha lisas, et võttis need numbrid selliselt, et suurema osa jälgijaskonnast moodustaksid Eestis elavad inimesed.