Rakendusuuringute keskuse esmased investeeringud ulatuvad 16 miljoni euroni

Indrek Tulp ja Aigar Vaigu. Foto: Harro Puusild

Saates "Tööstusuudised eetris" on juttu Metroserti juurde loodud rakendusuuringute keskusest ja tulevikust. Räägime, millised on fookusvaldkonnad ja milliste arendusmõtetega võib keskuse poole pöörduda.

Veel on juttu sellest, millises ulatuses investeeringuid keskus kavandab ja kuidas on võimalik ettevõtete projekte rahastada. Vestleme ka Eesti tööstuse olukorrast ja inseneride järelkasvust. Saates on külas Metroserti juhatuse esimees Aigar Vaigu ja Metroserti juurde loodud rakendusuuringu keskuse juht Indrek Tulp. Saadet juhib Harro Puusild.

„Mõnes sektoris on olukord väga kehv, aga kui vaadata üldist pilti, siis ettevõtted mõtlevad eelmise kriisiga võrreldes rohkem sellele, et inimesi on vaja hoida, kvaliteeti on vaja panustada ja protsesse on vaja parendada,“ sõnab Metroserti juhatuse esimees Aigar Vaigu.

Rakendusuuringute keskuse juht Indrek Tulp märgib, et raskel ajal tasub ettevõtetel just rohkem arendada. „Kes kriisiajal arendusse investeerivad, on majanduse paranedes oluliselt paremas seisus,“ sõnab Tulp.

