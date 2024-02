Ajakirjanikud: Kaja Kallas sai oma hoobid kätte

Peaminister Kaja Kallas sattus niinimetatud idavedude skandaali eelmise aasta suvel. Foto: Andras Kralla

Idavedude skandaali tagajärjel sai peaminister Kaja Kallas oma vitsad kätte ning sellise tee on ta ise valinud, rääkisid Bonnieri preemia võitnud ajakirjanikud.

“Kaja Kallas sai oma poliitilised hoobid sisse,” ütles ERRi ajakirjanik Madis Hindre. Ta lisas, et see on poliitikute enda töö, kuidas nende hoopitega ka toime tulla.

Kui Kallas võtab hoobid sisse ja läheb sealt edasi, siis see ongi tema tee, tõdes Hindre. Siiski märkis ta, et peaminister on ju ka Venemaal tegutsevad ärid hukka mõistnud.

“Ühe lausega ta mõistab sellise äri ajamise hukka, teise lausega tuleb “aga” kolme punktiga,” ütles Delfi meedia uuriv ajakirjanik Holger Roonemaa.

Roonemaa arutles, et peaministri kangekaelne mitte-teadvustamine käib skandaaliga kaasas ning samal põhjusel võib ta ka praegu olla hädas oma toetusega.

“Võib-olla ta pelgas, milliseid poliitilisi tagajärgi võib kaasa tuua täielik vastutuse võtmine selles olukorras,” sõnas Delfi meedia ajakirjanik Matthias Kalev.

Lisaks rääkisid ajakirjanikud, mida järeldada Slava Ukraini ja Johanna-Maria Lehtme skandaalist ning mis mõju on uuriva ajakirjanduse töödel avalikkusele.

Madis Hindre, Holger Roonemaa ja Matthias Kaleviga rääkis Juhan Lang.