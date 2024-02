Idavedude skandaali jõudnud Metaprint palkas uue juhi

Kaitsepolitsei pidas kinni siseministri auto lõhkumises kahtlustatavad

Kaitsepolitsei on detsembrist veebruarini pidanud kinni 10 kahtlustatavat, keda on alust kahtlustada Vene eriteenistuse ülesandel tegutsemises, nende seas on arvatavalt ka ministri ja ajakirjaniku auto lõhkujad.

