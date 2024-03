Kesk-Eesti turismiärid raalisid välja, kuidas rohkem tähelepanu saada

Kuidas püüavad Kesk-Eestis tegutsevad turismiettevõtjad turistide tähelepanu, kuuleb saatest „Turismitund“. Foto: Panthermedia/Scanpix

Uuenenud üleriigilise turismikorralduse järgi koondunud maakonnaülesed turismiorganisatsioonid toetavad ettevõtjaid nii arendus- kui ka turundusküsimustes, selgus saates „Turismitund“.

Piesta-Kuusikaru talu perenaise Külli Elleri sõnul aitab uus korraldus ettevõtjal saada kvaliteetsemat nõustamist, informatsiooni turismitoetuste kohta ning turundusabi. Viimasest ongi väikeettevõtjatel tihti enim kasu, rääkis Eller.

Saates räägitakse sellest, kuidas on sihtkoha-arendusorganisatsioonid ehk DMOd turismiettevõtjatele kasu toonud.

Uurime, kuidas on mõne aasta eest riigi poolt ellu kutsutud turismiorganisatsioonide reformimise plaan reaalses elus tööle hakanud. Saatest saab teada, kuidas on sihtkoha-arendusorganisatsioon üles ehitatud Kesk-Eestis, miks seda vaja oli ja kuidas seda juhitakse. Samuti räägitakse, kuidas on turismitegevus teistes Eesti piirkondades korraldatud ning sellest, kui koostööaltid on turismiettevõtjad.

Külas on Kesk-Eesti DMO juht Johan-Kristjan Konovalov ja Piesta Kuusikaru talu perenaine ja MTÜ Soomaa Turism juhatuse liige Külli Eller. Saadet juhib Gregor Alaküla.