Äripäev eetris: üllatavad tulemused puhuvad Tallinna börsile elu sisse

Infortari tulemused puhuvad Tallinna börsile elu sisse Foto: Andras Kralla

Börsifirmade aruanded toovad esile võitjad ja kaotajad. Infortari tulemused puhuvad Tallinna börsile elu sisse, rahva lemmikaktsia Enefit Green valmistab pettumuse. Kas armastus on kadunud? Jana Saarkoppel nii ei arva ja tuletab meelde, et kaks riigifirmat maksavad Tallinna börsile jätkuvalt dividende.

Krüptoraha seevastu elab oma ettearvamatut elu – bitcoini hind on uue rekordi lähedal. Indrek Mäe sõnul on see tingitud uutest börsil kaubeldavatest fondidest, mis keskenduvad peamiselt bitcoinile, kuid miks teised krüptovaluutad kasvavad, on mõistatus.

Ilmselt peab petturil olema päris palju küünilisust, et oma tegusid läbi viia. Kui aga õnnestub sellisesse skeemi sisse vaadata, hämmastab moraalinormide ja -põhimõtete täielik puudumine. Kas reguleeriva asutuse sekkumine ja karmimad meetmed aitavad või peaks investor suutma ise sõklad teradest eraldada?

Kuid isegi pärast kõigi raskustega toimetulekut, petturite vältimist ja kauaoodatud kasumi teenimist kohtub investor maksu- ja tolliametiga. Deklareerides oma kasumi valesti, on investoril ka võimalus kaotada korralik summa. Indrek Mäe jagab mõned nõuanded, mida silmas pidada.

Suhtumine kohalikku maksusüsteemi võib aga kiiresti muutuda, kui otsustate hakata investeerima välismaale kinnisvarasse. Seal ootab investorit üsna palju avastusi. Kuid kohalikke investoreid see ei paista hirmutavat, sest üha enam vaatavad teiste riikide kinnisvaraturgude poole. Kas Eesti kinnisvaraturu parim aeg on möödas?

Mull või mitte ja mida turult lähitulevikus oodata, arutlesid “Äripäev eetris” saates ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Indrek Mäe ja Dmitri Fefilov.