Investeerimisekspert tehnoloogiarallist: turgudelt väljas olla on ohtlik

Investor ja TalTechi õppejõud Tõnn Talpsepp leiab, et anomaalsena paistva tehnoloogiasektori ralli tõttu ei ole mõistlik olla turult väljas, kuna nii võib heast tootlusest ilma jääda. Foto: Simo Sepp

Tuntud investor, TalTechi õppejõud ning finantsökonoomika doktor Tõnn Talpsepp avaldas, kuidas luua investeerimisstrateegiat ning kuhu ta praegu oma raha paigutaks.

Saates „Investeerimisportfell 2030“ rääkis investor ja samuti mitmete investeerimismenukite üks autoritest Tõnn Talpsepp, et tema on enda jaoks pannud paika kindla raamistiku, kuidas ta üldjoontes peaks investeerima. Poolega oma portfellist võtab ta tururiski, ülejäänud osaga portfellist saab teha muid asju, rääkis Talpsepp. Ta selgitas, et strateegia koostamisel tuleb alustada varaklasside valikust.

Talpsepp viitas saates tavainimese mõttekäigule, kes mõtleb esimese asjana tootluse peale ja sellele, et tahaks hästi palju raha teenida. Tegelikkuses on investori sõnul olulisem mõelda sellele, kui palju oled valmis raha kaotama.

Portfelli strateegiasse võlakirjariski lisades soovitab Talpsepp vaadata just riikide võlakirjade poole, mis on selgelt madalama riskiga. Kõrge intressiga võlakirjad on tema hinnangul kordades kõrgema riskiga.

Seega praegu turult raha kaasava ehitusmasinarendifirma Storendi võlakirjade puhul tuleb arvestada suurema riskiga, möönab Talpsepp. Tema sõnul tuleks kõrge riskiga võlakirjade osa portfellis hajutada ja seal võiks olla vähemalt 10 erinevat positsiooni. Talpsepp sellistel pakkumistel väikeinvestoril osaleda ei soovita ja lisas, et tema võtaks siis juba portfelli aktsiariski, mis võib pakkuda suuremat tootlust.

Aktsiaturgudest rääkides avaldas investor, et on alati optimist olnud, kuid lisas, et midagi märkimisväärset juhtunud ei ole, kui vaadata suuremaid indeksieid. Ta tõi välja anomaalsed juhtumid tehnoloogiasektoris, kus hakkas näiliselt teatav mull juba eelmisel aastal tekkima ja see on jätkunud selgi aastal.

Indeksite liikumises Talpsepp midagi erilist ei näe. Tema sõnul on ajalooliselt suur osa aktsiate tõusust ära tehtud lühikese ajaga ehk investorina on ohtlik olla turu ajastaja ja oodata langust põhjendusega, et tehnoloogiasektor on juba nii palju tõusnud. „Kes eelmisel aastal oli turgudelt väljas, sest turud olid nii palju tõusnud, see on päris heast tootlusest ilma jäänud,“ leidis Talpsepp.

Pikemalt aktsiaturgude trendidest ja portfelli strateegiast kuula saatest „Investeerimisportfell 2030“.

Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

Saate „Investeerimisportfell 2030“ salvestamisele pani õla alla finantstehnoloogiaettevõte Admirals.