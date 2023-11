Ära ole nagu Rain Lõhmus ehk kuidas kaitsta oma krüptovõtit unustamise eest

Vaspex Legali tegevjuht Hermes Bambat (vasakul) ning Lextali vandeadvokaat Rauno Kinkar avasid krüptoindeksfondi loomisega kaasnevaid tagamaid. Foto: Indrek Mäe

Tänase saate teema on krüptovaluutad, keskendume sellele, kuidas ajal, mil krüptovaluutade hind tõuseb, end võimalikult hästi erinevate pettuste eest kaitsta.

“Kuskil seaduses ei ütle praegu ükski lause seda, et kui mul on virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba ja ma võtan klientide käest raha ja kuvan neile, et neil on kümme Bitcoini, siis kuskil ei ole kirjas, et mul peab päriselt olema kümme Bitcoini," ütles Lextali advokaadibüroo vandeadvokaat Rauno Kinkar Äripäeva raadio saates Investeerimisportfell 2030.

Kuidas aga end selliste olukordade eest päriselt kaitsta, selgitab ekspert saates.

Samuti tuleb juttu sellest, kas krüptovõtme kaotamisel on mingigi võimalus selle tagasisiaamiseks ning kuidas seda säilitada nii, et see ei ununeks. Aga samas oleks säilitamine ka turvaline.

Räägime ka võimalikust krüptoindeksfondi tulekust ning sellest, kuidas see turge mõjutab.

Krüptoteemadel arutleme Lextali vandeadvokaat Rauno Kinkari ning Vaspex Legal tegevjuhi ja Eesti Digivara Liidu juhatuse liikme Hermes Brambatiga.