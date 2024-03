Kinnisvaraarendajad kobavad pimeduses: tulekul on uued karmid nõuded

Capital Mill võtab sarnaselt teiste arendajatega ESG nõudeid oma tegevuses juba praegu arvesse, ent mitu nõuet selles vallas on alles selgumas. Foto: Andras Kralla

Capital Milli ESG juht Merli Rikolas ütles saates “Kinnisvaratund”, et hetkel küsivad pangad laenu andes peamiselt laenutaotleja süsiniku jalajälge, ent sellest aastast lähevad ESG kohustustest lähtuvalt nõuded oluliselt spetsiifilisemaks.

„Baltikumi-üleselt on pankadel välja töötatud küsimustik, mida hakatakse kõikidele klientidele edastama ja see on väga mahukas,“ rääkis Rikolas, kes on uusi nõudeid näinud vaid seetõttu, et pangad on neid esitlenud ettekannetes.

Rikolase sõnul hakatakse laenutaotlejalt küsima pea kõike, mis puudutab tema tegevusega seotud energiatarbimist, sotsiaalseid teemasid ja ka juhtimisega seotud käsimusi. „Kas sul on juhtimises näiteks rakendatud eetikakoodeksid, teostad sa korruptsioonivastast poliitikat, millised põhimõtted on ettevõttes energia osas, kuidas vähendate energiatarbimist,“ toob Rikolas vaid mõne näite.

Kuigi kinnisvaraettevõtted ise ESG nõudeid kohustuslikult veel järgima ei pea, tehakse seda tulevikku vaatavalt osaliselt juba praegu. Nii Merli Rikolas kui ka teine saatekülaline, Fausto Capitali nõukogu liige ja rohevaldkonna vedaja Priidu Lokk on veendunud, et kuna tulevikus rakendub ESG aruendekohustus ka neile, on kasulik juba praegu selle teemaga aktiivselt tegeleda. Seda toetab ka ühiskondlik suhtumine, mis järjest enam ootab arendajatelt jätkusuutlikke lahendusi.

Kui palju tõstab ESG nõuete täitmine aga ärikinnisvaras kliendi jaoks lõpphinda, seda saatekülalised konkreetselt öelda ei osanud. Kuigi aruande enda koostamise täisteenuse hinnad võivad ulatuda Rikolase sõnul kuni 50 000 euroni, võib juba omistatud rohesertifikaadiga hoone ESG-teemaline paberimajandus Loki sõnul maksta vaid paar tuhat eurot.

Kindlasti ei ole aruande koostamise hind aga ainus kulu, mida ESG kinnisvaraarendajale toob – kõikide nõuete järgimise koguhind ulatub pelgast aruande koostamise hinnast oluliselt suuremaks. Näiteks ärihoone rohesertifikaadi BREEAMi nõuetele vastavaks muutmine maksab Loki sõnul 10% selle ehitusmaksumusest, ent nii BREAAM kui ka LEEDi sertifikaadid katavad vaid väikese osa ESG teemadest.

Saadet, mille fookuses ESG standardid, ESG aruanded ja nõuete rakendamine ärikinnisvaras, juhtis Lauri Leet.